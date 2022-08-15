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Berkin Gökbudak kaç yaşında ne iş yapar Berkin Gökbudak eski eşi kimdir?

Berkin Gökbudak kaç yaşında ne iş yapar Berkin Gökbudak eski eşi kimdir?

Bir süre önce Önder Öztarhan ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi. Bir süredir iş insanı Berkin Gökbudak ile gizli saklı aşk yaşayan Aslı Enver'in yeni sevgilisi de merak konusu oldu. Peki birçok önemli markanın müdürlüğünü yapan Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? Berkin Gökbudak evli mi eşi var mı?

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Aslı Enver'in herkesten sakladığı yeni sevgilisi ortaya çıktı, taze aşıklar el ele görüntülendi. Önder Öztarhan ile evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver'in yeni sevgilisi Berkin Gökbudak çıktı. İş insanı olan ve birçok markanın bölge müdürü olan Berkin Gökbudak merak konusu oldu. Peki Birkan Sokullu ile bir dönem evli olan Aslı Enver 38 yaşındaki Aslı Enver'in sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir, ne iş yapar, kaç yaşında? 

Güzel oyuncu Aslı Enver'in sevgili olduğu konuşulan Berkin Gökbudak magazin gündeminde çok konuşulan isimler arasında yer aldı. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi. Berkin Gökbudak'ın daha önce bilinen bir evliliği yoktur.

Berkin Gökbudak kimdir: Berkin Gökbudak, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Berkin Gökbudak'ın 8 yaşında bir çocuğu var. Gökbudak, Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini yapıyor.

Marka lansmanı, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanan Berkin Gökbudak, Bayer’de Türkiye ve İran bölgeleri Kadın Sağlığı İş Birim Liderliği görevini üstlendi. Aynı zamanda, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında da görev aldı.

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