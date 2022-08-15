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Nureddin Nebati'den kur korumalı TL mevduat hesabı eleştirilerine yanıt iyi niyetinden şüphe ediyorum

Nureddin Nebati'den kur korumalı TL mevduat hesabı eleştirilerine yanıt iyi niyetinden şüphe ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının ekonomiye önemli bir katkı sağladığını savunarak, “Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamada, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının vatandaşların tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik etmesi dolayısıyla ekonomiye önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu belirtti.

"Kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor"
Bakan Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:
“Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.”

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