Volkan Konak eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar?

Karadeniz müziğini kendi tarzıyla birleştiren sevilen sanatçı Volkan Konak 30 yıllık eşi Selma Konak'a olan aşkını anlattı. Elimi hiç bırakmadı, hep yanımda oldu dediği eşi Selma Konak ise bu açıklamaların ardından merak edildi. Peki Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak eşi Selma Konak ne iş yapar?

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Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden Volkan Konak geçtiğimiz günlerde klibi ile gündeme gelmişti. Şimdilerde ise 30 yıllık karısı Selma Konak'a söylediği aşk sözcükleri ile gündemde. Eşi hakkında konuşan Volkan Konak, Selma Hanım her yerde, elini tutmadan uyuyamam sözleri ile eşine olan aşkını bir kez daha duyurdu. Bu sözlerin ardından Volkan Konak'ın eşi Selma Konak yeniden merak konusu oldu. Peki Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Volkan Konak eşi Selma Konak ne iş yapar?

Volkan Konak ve eşi kimdir: Selma Konak ile Volkan Konak 1992 yılında evlendi. Çift, dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdi.

Birbirlerine olan aşklarıyla bilinen Selma Konak ile Volkan Konak çifti, mutlu bir aile tablosu çiziyor. Ünlü Karadeniz şarkıcısı 2016 yılında verdiği bir konserinde ailesiyle ilgili şunları söyledi: "24 yıldır aynı kadına aşığım, 6 aylık bir kızım var, canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum"

Evliliği boyunca gözlerden ve magazin basınından uzak duran Selma Konak, evinde çocuklarıyla vakit geçiriyor. Hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor

Volkan Konak kimdir: 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin desteğiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde halk müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı 'Suların Horon Yeri' adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nazım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi şairlerin eserlerini besteledi. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak müzik tarzını belirledi.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Volkan Konak, 1993 yılında 'Efulim' albümünü yayınladı.

Volkan Konak'ın kariyeri:

1994 yılında 'Gelir misin Benimle' adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevinin ardından 1996 yılında 'Volkanik Parçalar' adlı dördüncü albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1998 yılında, sahibi olduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon firmasından 'Pedaliza' adlı albümü piyasaya çıktı.

Volkan Konak, çeşitli dönemlerde Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi.

2000 yılında, kızının adını verdiği 'Şimal Rüzgarı' adlı albümü dinleyicilerine ulaştı. 2003 yılında 'Maranda', 2006 yılında 'Mora' adlı albümlerini yayınladı. Mora albümünde yer alan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı 'Gardaş' adlı şarkıyı Kazım Koyuncu anısına besteledi.

Volkan Konak'ın besteci ve söz yazarlığının yanı sıra birçok şiiri de bulunuyor. Konserlerinde ve programlarında kendi hayatından esprili hikayeler anlatmasıyla bilinir.





