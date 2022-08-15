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TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 10,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılının 2. çeyreğine (Nisan-haziran) ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre işsizlik ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak kaydedildi.

İşgücü 2. çeyrekte  bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik yüzde 20,3
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,1, kadınlarda ise yüzde 26,3 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,3 oldu
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış yüzde 21,3 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 58'i hizmet sektöründe 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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