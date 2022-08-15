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Başbakan bit pazarından giyindi! Finlandiya'da kıyafetin fiyatı gündem oldu

Başbakan bit pazarından giyindi! Finlandiya'da kıyafetin fiyatı gündem oldu

FİNLANDİYA'nın en genç başbakanı olan 34 yaşındaki Sanna Marin'in bir festival için bit pazarından kıyafet aldığı ifade edildi. Kıyafetin 147 TL olan fiyatı ülkede birçok kişi tarafından konuşuldu.

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Finlandiya’nın en genç başbakanı olarak bilinen 34 yaşındaki Sanna Marin, hafta sonu ülkedeki müzik festivaline katıldı. Marin’in Flow Festivali’nde çekilen bu görüntüsü ise kısa sürede gündem oldu.

Yazar Tom Moyan tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıkan fotoğrafta Finlandiya Başbakanı’na şeker pembesi bir crop top ve pantolon giymiş fotoğrafçı Janita Autio’nun eşlik ediyor.

Başkent Helsinki’de düzenlenen festivale katılan Marin’in kıyafeti de fotoğrafın yayınlanmasıyla gündem oldu.

Bit pazarından 8 euro'ya satın almış
Marin’in kıyafetini bit pazarından aldığı aktarılırken, dikkatli sosyal medya kullanıcıları, elbisenin fiyatını bulmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Sonunda kıyafetin 8 euro yani yaklaşık 147 TL olduğu açıklandı.

Sanna Marin, daha önce de ülkesinde düzenlenen bir Rock festivaline katılmış, deri ceket şort ve botlarıyla çekilen pozları gündem olmuştu. Marin daha önce de Rock ve metal müziği oldukça sevdiğini söylemişti.

Başbakan’ın fotoğraflarına sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi. Bazı kullanıcılar Marin’in tarzını ve sık sık böyle etkinliklere katılmasını överken, bazıları da başbakanlık görevini yarı zamanlı yaptığını söyleyerek Marin’i eleştirdi.

Konuyla ilgili ise hükümet kanadından bir açıklama gelmedi.

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