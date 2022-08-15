Kemal Kılıçdaroğlu Tarım Kredi Market'teki indirimi beğenmedi! Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi marketlerinde indirimlere ilişkin olarak, "Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı, her şeyiniz skandal, utanın be!" değerlendirmesini yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi marketlerinde indirimleri beğenmedi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce perakendecilere indirim talebi mektupları yazdığını hatırlatarak, iktidara "utanın be" diye seslendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

"Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be! Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır."