BIST 2.866
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.025,99
HABER /  GÜNCEL

Ünlü oyuncuları oynatıp binlerce kişiyi dolandırdılar! Deterjan Pazarı vurgunda söz mahkemede

Ünlü oyuncuları oynatıp binlerce kişiyi dolandırdılar! Deterjan Pazarı vurgunda söz mahkemede

Ankara'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 7 yönetici, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu.

Ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticiyi gözaltına aldı.

8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün geçirilip, Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kararı: Ayrıca soruşturma kapsamında, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında; Süleyman Kocabaş tarafından kurulan sistemin, ticari faaliyet kapsamında olmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığından F-16 açıklaması
Milli Savunma Bakanlığından F-16 açıklaması
Aşiret düğününde anlamlı pankart: Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır
Aşiret düğününde anlamlı pankart: Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır
Devlet Bahçeli'den hükümetin Suriye ile görüşmesine destek! 'Atılan adımlar isabetli'
Devlet Bahçeli'den hükümetin Suriye ile görüşmesine destek! 'Atılan adımlar isabetli'
Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı
Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...
Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı
Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı
Üstün Dökmen ailesi eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?
Üstün Dökmen ailesi eşi Zehra Yaşın Dökmen ve çocukları kimdir?
5 büyük ligde son şampiyonlar ilk maçlarında galip geldi
5 büyük ligde son şampiyonlar ilk maçlarında galip geldi
Başbakan bit pazarından giyindi! Finlandiya'da kıyafetin fiyatı gündem oldu
Başbakan bit pazarından giyindi! Finlandiya'da kıyafetin fiyatı gündem oldu
TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satacak yüzde 25 peşinat 120 ay vade
TOKİ 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satacak yüzde 25 peşinat 120 ay vade