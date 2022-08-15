BIST 2.865
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.025,58
HABER /  GÜNCEL

Kolunda sigara söndürdü, kaburgalarını kırdı! 3 yıl cehennemi yaşattı isyan etti

Kolunda sigara söndürdü, kaburgalarını kırdı! 3 yıl cehennemi yaşattı isyan etti

Kocaeli'de yaşanan kadına şiddet olayının detayları duyanların kanını dondurdu. KartepeC.Ç., kendisinden gördüğü şiddet nedeniyle tedavi için yardım isteyen sevgilisi Sevgi Avşar'ın (34) dükkanını basıp, darbetti. 3 yıl boyunca şiddet gören genç kadın isyan etti.

Abone ol

KOCAELİ'nde yaşanan şiddet olayı duyanların kanını dondurdu, bu kadar olmaz dedirtti. Sevgi Avşar, iddiaya göre, 3 yıl boyunca erkek arkadaşı C.Ç.'den şiddet gördü. Bu nedenle sol gözünde görme kaybı oluşan Avşar, C.Ç.'den tedavi masraflarını karşılamasını istedi. Bu talep sonrası Avşar'ın işlettiği tuhafiye dükkanına giden C.Ç., yine şiddet uyguladı ve iş yerine hasar verdi. Avşar da dükkanın önüne çıkarak, C.Ç.'nin otomobilin ön camını keser ile kırdı. İhbarla gelen polis ekiplerince karakola götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaburgamı kırdı, ağır şiddete maruz kaldım: 3 yıldır C.Ç. ile birlikte olduğunu ve çok büyük baskı gördüğünü söyleyen Sevgi Avşar, "Kendimi onun baskısına şartlandırmıştım. O baskıyı kabullenmiştim. Çok ağır şiddetlere maruz kaldım. Beni işimden etti, bir kafede çalışıyordum. Bana yasaklar koydu. Çalıştığım kafede müşteriye güldüğüm için 'Neden gülüyorsun?' diyerek kolumda sigara söndürdü. Kıyafetimi uygunsuz bulduğu için evimde bana dehşeti yaşattı. Kaburgamı kırdı, 20 gün rapor aldım. Bunların raporları tarihleriyle mevcut ama şikayetçi olamadım. O kadar çok üzerimde baskısı vardı ki. Annem yok, babam burada yaşamıyor. Yalnız oluşumdan faydalandı" dedi.

Erkek müşteri maske aldığı için dayak yedim: Kıskançlık nedeniyle sürekli dayak yediğini anlatan Avşar, "İşi bıraktıktan sonra kendi birikimlerimle küçük bir dükkan açtım. Dükkanda da bana ağır kurallar koydu. 'Dükkana hiçbir erkek müşteri girmeyecek' dedi. Bir erkek müşteri dükkanımdan maske aldığı için dayak yedim. En son olayımız, yine kıskançlıktan dolayı oldu. Dükkanımda çok büyük kavga çıktı. Dükkanı dağıtarak, beni darbetti. Kendimi ondan kurtarmak için dışarı attım. Dışarıdan 'Çık dükkanımdan' diye bağırıyordum. Kapı girişinde küçük bir keser vardı. Onu alıp, aracının camını indirdim. Böylelikle dükkandan çıktı. Darp raporlarım da var. En son cuma günü bu şekilde kendisinden kurtuldum. Darp raporumu aldım ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

Yüzüm gözüm morluk içinde kaldı: Kendisini baskı altında hissettiğini aktaran Sevgi Avşar, "Hala bedenimde ve ruhumda izlerini taşıyorum. 3 çocuk annesiyim ve 3'ü de benimle yaşıyor. Kızım kolumda yaptığı izleri gördüğünde, çok defa 'Yine o mu yaptı?' dedi. Yüzüm, gözüm morluk içinde kaldım. Dükkanımı onun yüzünden çok kez açamadım. İş yapamadım, şahitlerim de var. Diğer esnaf arkadaşlar da olaya şahit oldu. İfade verdiler. Kendimi tehdit altında hissediyorum. Bir yere gittiğimde halen baskısı altında olduğumu hissediyorum. Tedavi sürecinde yanımda olmasını istemiştim. Kendisinden bunu talep ettim ama bunu şantaj yapıyorum, diye algılamış. Kesinlikle değil. Konuşmalar da var. Sadece açtığı yaraları kapatmasını istemiştim" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Zelanda, Ukrayna askerinin eğitimi için İngiltere'ye ek personel yollayacak
Yeni Zelanda, Ukrayna askerinin eğitimi için İngiltere'ye ek personel yollayacak
Sezonun ilk palamutları tezgahta satışa sunuldu palamut kaç lira oldu
Sezonun ilk palamutları tezgahta satışa sunuldu palamut kaç lira oldu
Mustafa Sarıgül'den hükümete 30 üründe indirim eleştirisi
Mustafa Sarıgül'den hükümete 30 üründe indirim eleştirisi
Ünlü oyuncuları oynatıp binlerce kişiyi dolandırdılar! Deterjan Pazarı vurgunda söz mahkemede
Ünlü oyuncuları oynatıp binlerce kişiyi dolandırdılar! Deterjan Pazarı vurgunda söz mahkemede
Aşiret düğününde anlamlı pankart: Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır
Aşiret düğününde anlamlı pankart: Düğünümüzde silah sıkmak kesinlikle yasaktır
ÖSYM çöktü girilmiyor ÖSYM AİS sonuç görüntüleme ne zaman açılır, saat kaçta?
ÖSYM çöktü girilmiyor ÖSYM AİS sonuç görüntüleme ne zaman açılır, saat kaçta?
Devlet Bahçeli'den hükümetin Suriye ile görüşmesine destek! 'Atılan adımlar isabetli'
Devlet Bahçeli'den hükümetin Suriye ile görüşmesine destek! 'Atılan adımlar isabetli'
Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı
Beykoz'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! Kurtarma çalışmaları başlatıldı
İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa’nın ilk Mavi Bayraklı plajı oldu
İznik İnciraltı Halk Plajı, Bursa’nın ilk Mavi Bayraklı plajı oldu
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...
Recep Tayyip Erdoğan 'diktatör' mü? Hadi Özışık'tan çarpıcı analiz...