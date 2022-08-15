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Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı

DENİZLİ'de yer altından garip sesler geldiği ihbarı sonrası itfaiye duruma müdahale etti. Yolda derin bir çukur açılarak kanalizasyon hattındaki beton kırıldı. Sonrası herkese şoka uğrattı. Garip seslerin kaynağı bir köpek çıktı. Köpeğin oraya nasıl girdiğine kimse anlam veremedi.

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Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

İçler acısı manzara ortaya çıktı
Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı.

Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

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