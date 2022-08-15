Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var
SİVAS'ta uçurumun kenarına gizlenmiş kaynak suyunun şifasını duyan akın ediyor. Göle girenler giderken yanlarında bidonlarla götürüyor.
Sivas merkeze 30 kilometre Bakırcıoğlu köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulunan kaynak suyu ilgi görüyor.
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"Şifalı" suyun faydalı olduğunu duyan birçok vatandaş ise yurt içi ve yurt dışından binlerce kilometrece yol kat ederek göle geliyor.
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Koruma altına alınan kaynak suyu, dünyada nadir görülen sırt tipi travertenlerle de dikkat çekiyor.
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Ebubekir Çamcı, suyun şifasına inanların suları bidonlara doldurup evlerine götürdüklerini belirtti.
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