BIST 2.869
DOLAR 17,96
EURO 18,32
ALTIN 1.029,11

Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

SİVAS'ta uçurumun kenarına gizlenmiş kaynak suyunun şifasını duyan akın ediyor. Göle girenler giderken yanlarında bidonlarla götürüyor.

Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

Sivas merkeze 30 kilometre Bakırcıoğlu köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulunan kaynak suyu ilgi görüyor.

17
Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

"Şifalı" suyun faydalı olduğunu duyan birçok vatandaş ise yurt içi ve yurt dışından binlerce kilometrece yol kat ederek göle geliyor.

27
Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

Koruma altına alınan kaynak suyu, dünyada nadir görülen sırt tipi travertenlerle de dikkat çekiyor.

37
Sivas'ta uçurumun kenarına gizlenmiş giren çare buluyor yurt dışından akın var

Ebubekir Çamcı, suyun şifasına inanların suları bidonlara doldurup evlerine götürdüklerini belirtti. 

47