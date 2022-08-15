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Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması

Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması

Metro İstanbul, mega kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:

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Yaşanan şiddetli yağış İstanbul'daki bazı seferlerin iptal olmasına neden oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.

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