Kiraladığı araç arızalı çıktı iade edince başına gelmeyen kalmadı

“Beni zorla arabaya bindirme çalıştılar”

Yediği yumruk ve tekmelerle neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Umut Yılmaz, “Bir firmadan araç kiraladım. Araç iki saat sonra arıza yaptı. Durumu firma sahiplerine anlattım. Onlar da gelip arabayı aldılar ve bana başka bir araba verdiler. Bir hafta sonra yine beni aradılar. 'Arabanın motoru bozuldu. 28 bin 500 liralık borcun var' dediler. '5 bin 500 lirada başka bir zarar var. Onu da sen ödeyeceksin' dediler. Ben de yüz yüze konuşmayı teklif ettim. Geldiklerinde beni ailemle tehdit ettiler ve zorla senet imzalattılar. Senet imzaladıktan bir hafta sonra diğer aldığım aracın teslim günü gelmişti. Bir gün önce arayıp bana, 'Arabayı ver. Senedini sana geri vereceğiz. Borcunu da paran oldukça ödersin' dediler. Ben de onlara inanarak Keçiören'e gittim. Konuştuğum sırada içlerinden birisi boynuma muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Bir de kafa darbesi yiyince aracın arka koltuğuna düştüm. Beni zorla arabaya bindirme çalıştılar” dedi.