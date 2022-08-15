BIST 2.871
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.028,86
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Suriye'deki üssünün yakınlarına İHA saldırısı yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Suriye'deki üssünün yakınlarına İHA saldırısı yapıldı

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üssü yakınlarına insansız hava araçlarınca saldırı yapıldığını açıkladı.

Abone ol

ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada; Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tanıf bölgesindeki askeri noktaya, hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, koalisyon güçleri ile yerel silahlı güçlerden Magavir Es Sevra'nın yerel saatle 06.30'da insansız hava araçlarına karşılık vererek bazılarını etkisiz hale getirdiği ileri sürüldü.

Söz konusu hava araçlarının kime ait olduğu ve nereden kalktığı hakkında bilgi verilmezken saldırıda can kaybının veya maddi hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist gruplarının varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AK Partili Karahocagil'den Erdoğan'a 'diktatörü göndereceğiz' diyen Canan Kaftancıoğlu'na tepki
AK Partili Karahocagil'den Erdoğan'a 'diktatörü göndereceğiz' diyen Canan Kaftancıoğlu'na tepki
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol açıklaması!
Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol açıklaması!
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti
İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti
Meslektaşını öldüren doktorun raporu şok etti! Aynı oyunu meğer yine oynamış
Meslektaşını öldüren doktorun raporu şok etti! Aynı oyunu meğer yine oynamış
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama