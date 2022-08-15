BIST 2.870
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.028,50
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Karahocagil'den Erdoğan'a 'diktatörü göndereceğiz' diyen Canan Kaftancıoğlu'na tepki

AK Partili Karahocagil'den Erdoğan'a 'diktatörü göndereceğiz' diyen Canan Kaftancıoğlu'na tepki

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Onların o çirkin sözlerini, hareketlerini onlara her zaman misliyle iade edeceğiz." dedi.

Abone ol

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin umutlarının zayıfladığı bir anda, ülke emanetini omuzlamak üzere yola çıkan AK Parti lideri ve teşkilatlarının, "milletin kararan bahtına ak sayfa açmak için" kolları sıvadığını, projelerini masaya yatırdığını anlattı.

Karahocagil, "Seçim bitince halka verdiği sözleri, vaatleri unutup, 'Bana da tatil yakışıyor' deyip tatile gitmeyiz, halk kardan etkilenirken, birileriyle balık yemeye restorana koşmayız." dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun, İstanbul'daki CHP İl Başkanları Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere değinen Karahocagil, şöyle konuştu:

"Bu ülkede halkın yüzde 52 oyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' diyebilen, insanlıktan nasibini almamış domuz etini mubah gören siyasiler var. Kendi lideri helalleşme toplantıları düzenlerken helali, haramı dahi bilmeyen, milletimizin değerleri ile zerre alakası olmayan bu kişiyi, Kılıçdaroğlu'nun en yakınında tutmasını, yine halkımızı kandırma oyunlarının bir devamı olarak görüyoruz. Ama sanmasınlar ki dedikleriyle kalacaklar, onların o çirkin sözlerini, o çirkin hareketlerini onlara her zaman misliyle iade edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Gül: İslama asıl zararı kendileri veriyor
Abdullah Gül: İslama asıl zararı kendileri veriyor
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Çorum'da açılan pankartı gündeme getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Çorum'da açılan pankartı gündeme getirdi
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
Meslektaşını öldüren doktorun raporu şok etti! Aynı oyunu meğer yine oynamış
Meslektaşını öldüren doktorun raporu şok etti! Aynı oyunu meğer yine oynamış
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Özel Harekat Polisinin baba evi ziyaretinde şok ölümü
Özel Harekat Polisinin baba evi ziyaretinde şok ölümü