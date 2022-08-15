BIST 2.871
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.028,86
HABER /  POLİTİKA

Abdullah Gül: İslama asıl zararı kendileri veriyor

Abdullah Gül: İslama asıl zararı kendileri veriyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kabil'in düşmesi ve Taliban'ın Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçirmesinin yıl dönümünde, "Taliban, İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir" dedi.

Abone ol

Kabil'in düşüşünün yıl dönümünde Serbestiyet'e konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Taliban, maalesef, temel hak ve özgürlükleri dikkate alan bir yönetimi Afganistan’da yürürlüğe koyamamış ve komşuları ile ilişkilerini sağlam bir zemine oturtamamıştır. Böyle bir davranışla, uluslararası yardımlardan faydalanma fırsatını da kaçırmıştır" dedi.

Kız çocuklarına engel sürdürülemez hal aldı
Taliban yönetiminin kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığı ayrımcı tutuma dikkat çeken Gül, "Kız çocuklarının eğitimine yönelik çıkardığı engeller Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yaratmaktadır ve sürdürülemez bir hal almıştır" değerlendirmesinde bulundu. 

Birtakım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek...
Gül, "Taliban yönetimi, birtakım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek böyle bir uygulama içerisinde bulunmakla İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir" diye konuştu.

Öte yandan 11. Cumhurbaşkanı, Taliban'ın yönetimde olduğu 1 yıllık sürede büyük çaplı terör eylemi yaşanmamasının "memnuniyet verici" olduğunu belirtirken, "Ülke genelinde bir istikrardan bahsetmek mümkün" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Rıza Çalımbay hakemlere ateş püskürdü! Bu vicdansızlık
Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol açıklaması!
Beşiktaş'tan hakem Yasin Kol açıklaması!
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
Denizli'de garip seslerin kaynağı şoke etti! Yer altından hiç beklenmedik bir şey çıktı
İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti
İstanbul'da iki sürücünün kim daha inat yarışması pes dedirtti
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Üst geçitten atladı yaralı kurtuldu iki gün sonra 15. kattan atlayıp intihar etti
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Metro İstanbul'dan sefer iptali açıklaması
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama
Konyaaltı sahilinde balık ısırıkları şikayeti arttı uzman isimden dikkat çeken açıklama
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Aşure tarifi Oktay Usta aşure malzemesi sırası nasıl konur?
Özel Harekat Polisinin baba evi ziyaretinde şok ölümü
Özel Harekat Polisinin baba evi ziyaretinde şok ölümü
Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta müjdesi! İmza için Belçika'ya gitti
Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta müjdesi! İmza için Belçika'ya gitti