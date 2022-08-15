Abdullah Gül: İslama asıl zararı kendileri veriyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kabil'in düşmesi ve Taliban'ın Afganistan'ın neredeyse tamamını ele geçirmesinin yıl dönümünde, "Taliban, İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir" dedi.

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Kabil'in düşüşünün yıl dönümünde Serbestiyet'e konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Taliban, maalesef, temel hak ve özgürlükleri dikkate alan bir yönetimi Afganistan’da yürürlüğe koyamamış ve komşuları ile ilişkilerini sağlam bir zemine oturtamamıştır. Böyle bir davranışla, uluslararası yardımlardan faydalanma fırsatını da kaçırmıştır" dedi.

Kız çocuklarına engel sürdürülemez hal aldı

Taliban yönetiminin kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığı ayrımcı tutuma dikkat çeken Gül, "Kız çocuklarının eğitimine yönelik çıkardığı engeller Afgan toplumu içerisinde huzursuzluk yaratmaktadır ve sürdürülemez bir hal almıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Birtakım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek...

Gül, "Taliban yönetimi, birtakım gerçek dışı dini gerekçeleri bahane ederek böyle bir uygulama içerisinde bulunmakla İslam’a ve Müslümanlara en büyük zararı aslında farkında olmadan kendisi vermektedir" diye konuştu.

Öte yandan 11. Cumhurbaşkanı, Taliban'ın yönetimde olduğu 1 yıllık sürede büyük çaplı terör eylemi yaşanmamasının "memnuniyet verici" olduğunu belirtirken, "Ülke genelinde bir istikrardan bahsetmek mümkün" dedi.