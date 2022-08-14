BIST 2.864
DOLAR 17,93
EURO 18,40
ALTIN 1.039,38
HABER /  GÜNCEL

2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 yılının ortalarına gelirken birçok müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim'de kutlanacak.

Abone ol

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman: Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Mevlid Kandili nedir, önemi: Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan'da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Otomobil ilanı sonrası şeytani tuzak! Binlerce lira kaptıran oldu
Otomobil ilanı sonrası şeytani tuzak! Binlerce lira kaptıran oldu
Yasak Elma yeni sezon ne zaman FOX TV Yasak Elma yeni oyuncu kimler var?
Yasak Elma yeni sezon ne zaman FOX TV Yasak Elma yeni oyuncu kimler var?
Austria Wien- Fenerbahçe maçına Alman hakem
Austria Wien- Fenerbahçe maçına Alman hakem
Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltında
Cerablus'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan 6 provokatör gözaltında
18 yaşındaki kız Londra’dan Elazığ’a tatile geldi! Bir anda ortadan kayboldu
18 yaşındaki kız Londra’dan Elazığ’a tatile geldi! Bir anda ortadan kayboldu
30 Ağustos hangi güne denk geliyor 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
30 Ağustos hangi güne denk geliyor 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?
Emniyet'ten polis sınavlarında 'soru benzerliği' için açıklama Sorular çalındı iddiası var!
Emniyet'ten polis sınavlarında 'soru benzerliği' için açıklama Sorular çalındı iddiası var!
Bülent Arınç AK Parti'yi bu üçlü fotoğrafla kutlayıp mesaj verdi: İhtiyacımız olanlar bu temelde
Bülent Arınç AK Parti'yi bu üçlü fotoğrafla kutlayıp mesaj verdi: İhtiyacımız olanlar bu temelde
Aşure günü ne zaman bitecek, kaç gün sürüyor? Diyanet 2022 aşure son günü
Aşure günü ne zaman bitecek, kaç gün sürüyor? Diyanet 2022 aşure son günü