Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Meslekte 45 yılı deviren Turhan Aslan, Trablus'taki tek Türk berber olarak öne çıkıyor. Aslan, Şehitler Meydanı’na çıkan Ömer Muhtar Caddesi'ndeki iş yerinde her gün Libyalı, Türk ve diğer milletlerden onlarca müşterisini ağırlıyor.