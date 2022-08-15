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Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Anadolu Ajansı
Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Türk berber Turhan Aslan, 45 yıllık mesleğinin en zorlu anlarını son 4 senede yaşadı. Aslan, Türkiye'de üniversitede güzel bir bölüm okuyan oğlunu da yanına alarak çırağı yaptı. İşte berberi meslektaşlarından ayıran o hikayesi...

Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Meslekte 45 yılı deviren Turhan Aslan, Trablus'taki tek Türk berber olarak öne çıkıyor. Aslan, Şehitler Meydanı’na çıkan Ömer Muhtar Caddesi'ndeki iş yerinde her gün Libyalı, Türk ve diğer milletlerden onlarca müşterisini ağırlıyor.

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Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Aslan, 1978'den bu yana Türkiye dışında Suudi Arabistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde berberlik yaptığını söyledi.

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Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Libya'ya 4 yıl önce geldiğini aktaran Aslan, önce epey zorlukla karşılaştığını, sonradan Libya’daki hayat şartlarına alıştıklarını ve burada ailece yaşayarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

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Konsolosluk defalarca aradı reddetti Türk berber diğerlerinden çok farklı

Aslan, başkent Trablus’a roketlerin düştüğü 2020 yılında da burada bulunduğunu vurguladı.

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