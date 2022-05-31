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Aslı Hünel kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?

Aslı Hünel kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu şarkıcı Aslı Hünel merak konusu oldu. Zerafeti ve sunuculuktaki başarısı ile ilgi odağı olan Aslı Hünel'in hayatı da araştırılıyor. Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel 44 yaşında. Peki Savaş Yurtsever mesleği ne ne iş yapıyor? KOLUMAN otomobil firmasında satış müdürü olan Savaş Yurtsever 1975 doğumlu.

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Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan ve gelinlerin hünerlerini sergilediği Gelin Evi'nin bu sezondaki sunucusu şarkıcı Aslı Hünel oldu. Peki Aslı Hünel kimdir, yaşı kaç ve dilinden düşürmediği eşi Savaş Yurtsever kim? 

Savaş Yurtsever kimdir: Savaş Yurtsever KOLUMAN otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş insanı olarak biliniyor.

11 Nisan'da evlendiler: Bir süredir beraber olan oyuncu Saruhan Hünel'in kız kardeşi Aslı Hünel ile Savaş Yurtsever 11 Nisan'da dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. Çiftin Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti. Seda Sayan, Alişan, Safiye Soyman ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Aslı Hünel'in kocası kim olacak soruları merak konusu oldu. Oyuncu Saruhan Hünel'in de kardeşi olan Aslı Hünel 1977 İstanbul doğumlu. Aslı Hünel'in anne ve babası da Arap asıllı. Aslı Hünel'i daha yakından tanıyalım işte Aslı Hünel'in biyoğrafisi...

Aslı Hünel kimdir: 1977 yılınında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.

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