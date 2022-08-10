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İlkokul 1 sınıf ne zaman açılacak 2022 kaç aylık çocuklar 1.sınıfa gidecek??

İlkokul 1 sınıf ne zaman açılacak 2022 kaç aylık çocuklar 1.sınıfa gidecek??

Ağustos ayının ortalarına gelirken 2022-2023 eğitim yılı için okul kayıtları da alınmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül'de açılacak. Okul öncesi ve 1. sınıf uyum günlerinin ise 4 gün önce yapılması bekleniyor.

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Yaz tatilinin sonlarına gelirken yavaş yavaş okullar ne zaman açılacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak araştırmaları da yapılmaya da başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi ve 1. sınıfların kaynaştırma-alıştırma günleri ise eylül ayının ilk günlerinde olacak. 1 dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım'da yapılacak. Sömestr ara tatil ise 23 Ocak'ta yapılacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 12 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman: 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

Ara Tatil Ne Zaman: 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023’de gerçekleşecek.
İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile bileştirildi.
Anaokulları ve 1. Sınıf Uyum Eğitim Haftası Ne Zaman?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Uyum eğitim haftası eğitim ve öğretim yılının başlamasından bir hafta önce gerçekleşiyor.

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