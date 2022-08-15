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Sakarya'da kadının kopan parmağı için seferber oldular ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da kadının kopan parmağı için seferber oldular ama...

SAKARYA'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin içindeki bir kişinin, kazanın şiddetiyle parmağı koptu. Kaza bölgesine gelen bazı vatandaşlar, kadının kopan parmağını bulmak için seferber oldular ama çabaları sonuçsuz kaldı.

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Kaza, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki 54 AFH 102 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran 54 AGT 248 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kopan parmak için çabalar boşa çıktı
Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu. Olay yerinde kopan parmağı didik didik arayan vatandaşlar herhangi bir bulguya rastlamazken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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