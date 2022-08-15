CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar! Rozetlerini Erdoğan taktı

Eski CHP Elazığ İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe ve Saadet Partisi'nden Batman Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut, AK Parti'ye katıldı. Karatepe ve Karabulut'a rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan; Eski CHP Elazığ İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe ve Batman'ın Beşiri ilçesi Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetlerini taktı. Karabulut, Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti.

Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katılan Sait Karabulut'un rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Rozet takma işleminin ardından Erdoğan ve Karabulut bu şekilde poz verdi.

Mehmet Özhaseki: Hayırlı olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Batman Beşirli Belediye Başkanı Sait Karabulut ve Elazığ CHP eski İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe, AK Parti ailemize katıldı. Hayırlı olsun" dedi.

Eski CHP Elazığ İl Başkanı Mustafa Ünsal Karatepe'ye rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.