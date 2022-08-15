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İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor tazminat ödeyecek

İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor tazminat ödeyecek

Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bordo- Mavili yönetim, Köybaşı'ya on taksit halinde 2.3 milyon TL tazminat ödeyecek.

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Trabzonspor, 33 yaşındaki milli sol bek İsmail Köybaşı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerinde bulunuldu.

İsmail'in Trabzonspor kariyeri
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 18 maça çıkan sol bek, bu maçların 15'ine ilk 11 çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda gol veya asist katkısında bulunamadı.

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