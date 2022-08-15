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AB ve 42 ülkeden Rusya'ya uyarı: Askerlerinizi derhal geri çekin

AB ve 42 ülkeden Rusya'ya uyarı: Askerlerinizi derhal geri çekin

Avrupa Birliği (AB) ve 42 ülke, yayınladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Zaporijya Nükleer Santrali'nin son günlerde hedef alınması dünya kamuoyunda geniş yer buldu. AB ve 42 ülke, AGİT çerçevesinde Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunduğu ortak bir deklarasyon yayınladı. Açıklamada, "Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol etmesi bu ülkeler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Rus askeri personelinin ve silahlarının nükleer tesiste konuşlandırılması kabul edilemez. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin uymayı taahhüt ettiği emniyet, güvenlik ve koruma ilkeleri göz ardı ediliyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus askeri kuvvetlerinin varlığı, operatörün ve Ukraynalı yetkililerin görevlerini yerine getirmesini engellemektedir" denildi.

"Ukrayna'ya yardımcı olma çalışmalarını tam olarak destekliyoruz"
Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya güvenlik desteğinin süreceği belirtilen açıklamada, "Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya Nükleer Santrali'nden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. UAEA ve genel direktör, Ukrayna'nın kendi toprakları ve altyapısı üzerinde tam egemenliğine saygı gösterirken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşı sırasında nükleer güvenlik ve koruma önlemlerinin uygulanması alanlarında Ukrayna'ya yardımcı olma çalışmalarını tam olarak destekliyoruz" denildi.

Deklarasyonun sonunda, "Rusya'nın işgali ve Ukrayna'nın nükleer tesislerinde devam eden varlığının nükleer olay ve kaza riskini önemli ölçüde artırdığı yadsınamaz. Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı eylemlerini haklı çıkarmak için dezenformasyon kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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