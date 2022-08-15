ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru ne zaman?

ÖSYM’den KPSS Ön Lisans başvurularını tamamlayamayan adaylarla ilgili beklenen açıklama geldi. Kurum başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Peki, KPSS Ön Lisans başvurusu son gün ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri uzatıldı. İşlemlerini tamamlayamayan adaylar için başvuru süresi 1 gün daha uzatıldı. Bugün açıklanan YKS sonuçları nedeniyle ÖSYM’nin sitesinde yoğunluk meydana gelmişti.

KPSS Ön Lisans başvurusu son gün ne zaman?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

KPSS Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden veya anlaşmalı bankalarından ödenebilen KPSS Ön Lisans 2022 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.