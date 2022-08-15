BIST 2.857
DOLAR 17,95
EURO 18,26
ALTIN 1.029,32
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru ne zaman?

ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru ne zaman?

ÖSYM’den KPSS Ön Lisans başvurularını tamamlayamayan adaylarla ilgili beklenen açıklama geldi. Kurum başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Peki, KPSS Ön Lisans başvurusu son gün ne zaman?

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 KPSS Ön Lisans başvuru tarihleri uzatıldı. İşlemlerini tamamlayamayan adaylar için başvuru süresi 1 gün daha uzatıldı. Bugün açıklanan YKS sonuçları nedeniyle ÖSYM’nin sitesinde yoğunluk meydana gelmişti.

KPSS Ön Lisans başvurusu son gün ne zaman?
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

KPSS Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden veya anlaşmalı bankalarından ödenebilen KPSS Ön Lisans 2022 başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den müttefiklerine mesaj: En modern silahları sunmaya hazırız
Putin'den müttefiklerine mesaj: En modern silahları sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı-mezhepçi nefret kardeşliğimizi zedeleyemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı-mezhepçi nefret kardeşliğimizi zedeleyemez
AB ve 42 ülkeden Rusya'ya uyarı: Askerlerinizi derhal geri çekin
AB ve 42 ülkeden Rusya'ya uyarı: Askerlerinizi derhal geri çekin
Benzin ve motorine zam geldi mi? 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin ve motorine zam geldi mi? 15 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Ümit Özdağ: Birinci turda Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?
Ümit Özdağ: Birinci turda Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz?
Kılıçdaroğlu da hedefindeydi Gaziantep'te o avukat sınır dışı edildi
Kılıçdaroğlu da hedefindeydi Gaziantep'te o avukat sınır dışı edildi
CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar! Rozetlerini Erdoğan taktı
CHP ve Saadet Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye katıldılar! Rozetlerini Erdoğan taktı
İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor tazminat ödeyecek
İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor tazminat ödeyecek
Sakarya'da kadının kopan parmağı için seferber oldular ama...
Sakarya'da kadının kopan parmağı için seferber oldular ama...
Canan Kaftancıoğlu hakkında 'diktatör" soruşturma başlatıldı
Canan Kaftancıoğlu hakkında 'diktatör" soruşturma başlatıldı