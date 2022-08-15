Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, tepkiler ise peş peşe gelmişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki programının bugünkü konuğu Uzman Klinik Psikolog Esra Boğaz oldu. Özışık ve Boğaz, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in o sözlerini ve kamuoyundaki yansımalarını yorumladı.

Abone ol

Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldığı YouTube programında başörtülü psikolog, rehber öğretmen ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e tepkiler ise peş peşe geldi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Uzman Klinik Psikolog Esra Boğaz, Özışık'ın Youtube kanalındaki 'Perde Arkası' programında Üstün Dökmen'in o sözlerini ve kamuoyundaki yansımalarını yorumladı.

"Zehirli bir düşünce yapısıdır bu"

Üstün Dökmen'in tepki çeken o açıklamaları izlemesinin ardından Hadi Özışık'ın 'Bu Üstün Dökmen'in Psikoloğa ihtiyacı varmı?' sorusuna cevap veren Uzman Klinik Psikolog Esra Boğaz, "Ben kesinlikle bu düşünce yapısına diyorum ki 'zehirli bir düşünce' yapısıdır bu. Bence öncelikli olarak kendisinin psikolojik bir destek alması gerekiyor. Çünkü eğer dersen ki psikologlar, psikiyatri uzmanları yada PDR uzmanları başörtülü olmamalı. Meslek etiğine aykırıdır şeklinde bir cümle kurduğu andan itibaren Üstün Dökmen'de o düşünce yapısının altında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bence kendisinin de bir destek alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başörtülüden Psikolog olur mu?

Program sonunda açıklama yapan Hadi Özışık, 'Başörtülüden Psikolog olur mu?' sorusunun cevabını şöyle açıkladı; "Türkiye'deki iktidara bağladılar çıktılar. Demek ki bunların kafasında bu değişmeyecek Esra Hanım. Yani sizin başınızın örtüsü kimilerinin kafasına dolanmış, boğuluyorlar çünkü. Efendim Psikologtan başörütülü olmaz. Valla bal gibi oluyormuş Esra Hanımı dinledik, anlattı hatta Üstün Dökmen'in hasta olduğunu, kendisinin tedavi ihtiyacı olduğunu bile söyledi" ifadelerini kullandı.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN