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HABER /  POLİTİKA

Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ile partililer tarafından karşılandı.

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Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.

Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21.kuruluş yıl dönümü programında görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Hakan Taşıyan, Esenboğa Havalimanı'ndaydı.

Hakan Taşıyan'dan Erdoğan'a karşılama
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şarkıcı Hakan Taşıyan  ve partililer karşıladı.

O anlara ait görüntüleri Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından paylaştı.

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