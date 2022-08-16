Tarım Kredi Marketleri rekabeti kızıştırdı! Fiyat listesi yayınladı, bakın çay, yağ, yumurta kaç para?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Tarım Kredi Kooperatif marketleri bazı temel tüketim ürünlerinde yüzde 30 indirim uygulamasına gitti. İndirimli ürünler daha ilk günden vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadar oldu? Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni fiyatları tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını verdi.
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Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti.
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Dün sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin pek çoğunun önünde uzun kuyruklar oluştu.
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Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı.
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