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'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

ANKARA'da 'Deterjan Pazarı' firması aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, banyo topunun yapımında kullanılan ham maddeyi sattığı vatandaşlara yaptıkları ürünleri üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan firma, internet üzerinden de müşteri bularak satış yaptı. Süleyman Kocabaş'ın sahibi olduğu 'Deterjan Pazarı' isimli firma, iddiaya göre müşterilerine verdiği sözleri yerine getirmeyerek, yaklaşık 40 bin kişiyi toplam 500 milyon Türk lirası dolandırdı.

Çok sayıda kişinin şikayeti üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Süleyman Kocabaş ve O.K. adlı çalışan nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, şüpheliler M.M., K.Ş.Ç. ve F.Ç.Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli yerlere başvurma yönünde adli kontrol kararı verildi.

Ünlü oyuncularla reklam çektiler
Ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Yaklaşık 40 bin kişiyi toplam 500 milyon Türk lirası dolandırdılar.

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