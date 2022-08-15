BIST 2.857
DOLAR 17,96
EURO 18,25
ALTIN 1.026,90
HABER /  GÜNCEL

Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı

Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı

Şişli’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polislerden biri kolundan vurularak yaralandı. Kavgada 2 aile arasından da 4 kişi vurularak yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Abone ol

Olay, Şişli Kuştepe Köz Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında nişan atma mevzusundan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti.

Kolundan yaralanan polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki tarafın gittikçe şiddetlenen kavgası bir türlü yatışmazken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada taraflar arasında da 4 kişi yaralanırken, yaralıların 2’sinin kadın olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada kullanılan 3 adet silah ele geçirildi.
Kavgaya karışanlardan F.Ç., E.Ç., B.Ç. S.D. ve M.G. ile G.K., G.K. ve E.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Kavgada, F.Ç., S.D. ve G.K. isimli kişiler yaralandı. Öte yandan kavgayı ayırmak için müdahale eden ve şüphelilerin kurşunuyla kolundan yaralanan polis memuru Ş.D.'nin ve diğer yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı
'Deterjan Pazarı' soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı
Tarım Kredi Marketi 30 ürünün fiyatında müthiş indirim yaptı! 5 kilo ayçiçek yağına bakın
Tarım Kredi Marketi 30 ürünün fiyatında müthiş indirim yaptı! 5 kilo ayçiçek yağına bakın
En çılgın cumhurbaşkanı adaylık senaryosu! Kılıçdaroğlu'nun nevri dönecek bomba kulis
En çılgın cumhurbaşkanı adaylık senaryosu! Kılıçdaroğlu'nun nevri dönecek bomba kulis
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Hakan Taşıyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama
Sinem Çiçek’in şüpheli ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Sinem Çiçek’in şüpheli ölümü! Yeni detaylar ortaya çıktı
Başörtülüden Psikolog olur mu?
Başörtülüden Psikolog olur mu?
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Türkiye'den Yunanistan'a Kıbrıs yanıtı: Türkiye akan kanı durdurmak için müdahale etti
Türkiye'den Yunanistan'a Kıbrıs yanıtı: Türkiye akan kanı durdurmak için müdahale etti
ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru ne zaman?
ÖSYM duyurdu: KPSS Ön Lisans başvuru süresi uzatıldı! Son başvuru ne zaman?
Putin'den müttefiklerine mesaj: En modern silahları sunmaya hazırız
Putin'den müttefiklerine mesaj: En modern silahları sunmaya hazırız