Koronavirüste korkutan tablo! Vaka sayısı düşü ölenlerin sayısı arttı! 100 bin kişi öldü

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı. 1-7 Ağustos tarihleri arasında vaka sayılarında düşüş yaşanırken, bir hafta 380 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan açıklanan son tabloyla birlikte koronada bir eşik daha aşıldı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 01-07 Ağustos tarihleri arasındaki Covid- 19 tablosu yayımlandı. Haftalık koronavirüs tablosuna göre, 232 bin 253 kişide virüs tespit edildi. 380 kişi hayatını kaybederken, 447 bin 132 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Bir eşik daha aşılmış oldu

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70 oldu. Toplam vefat sayısı ise 100 bin 58’e ulaştı. Böylece koronada bir eşik daha aşılmış oldu.

Geçen hafta vaka sayısı kaçtı?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 25 Temmuz- 01 Ağustos tarihleri arasında 406 bin 322 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsten dolayı 337 kişi de hayatını kaybetmişti.

İllere göre aşılama oranları

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.