Bahçeli'den AK Parti'ye jest! Dikkat çeken 2023 çiçek ve 21 gül detayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, 21'inci kuruluş yılı dönümü dolaysıyla AK Parti'ye özel bir çelenk gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde 2023 adet kırmızı çiçek ve 21 adet turuncu gülün bulunması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen kutlama programında Bahçeli'ye selamlar iletmişti.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çiçek aranjmanı gönderdi.
Kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle yapılan çiçek sepetinin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirildi.
2023 çiçek ve 21 gül detayı
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı göndermiştir.
Gönderilen aranjmanda 21 adet turuncu güllerle bezenmiş, kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan işlemelerle tanzimleri yapılarak, sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.