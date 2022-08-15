Emekli promosyon yarışı kızıştı 8 bin veren banka var! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor tam listesi

Emekli ne yapacak: Emekli aylığı için banka değiştirmenin herhangi bir yaptırımı yok. Ancak aylık alımı için yaptıkları promosyon sözleşmesinin süresi devam eden emekliler, aylıklarını yeni bir bankaya taşımak istediklerinde, promosyon süresi için peşin aldıkları ödemelerin bir kısmını geri ödemek durumunda kalıyor.