Emekli promosyon yarışı kızıştı 8 bin veren banka var! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor tam listesi
Emekli maaşlarına gelen son zammın ardından bankaların da promosyon yarışı giderek kızıştı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte Akbank, Garanti, TEB, Finansbank emekli promosyon ücretleri...
Emekli maaşlarını kendi üzerinden almasını isteyen bankaların promosyon yarışı tam gaz devam ediyor. 7 bine çıkan bankaların promosyon ödemeleri artık 8 bine dayandı! Peki emekliye yapılan temmuz zammının ardından hangi banka maaşını taşıyan emeklilere kaç para promosyon veriyor? İşte güncel liste...
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için promosyon ödemeleri 8000 liraya kadar dayanırken, sözleşmesi biten emekliler en uygun promosyon şartları için bankaları araştırıyor. Bankalar emekliler için sağlanan tek tuşla tüm aylığı çekme, mevcut aylık müşterilerine promosyon ve harcama puanları gibi olanaklarla müşteri çekmeye çalışıyor.
Emeklilerin aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emeklilerin aylıklarına oranlı şekilde peşin promosyon ödemesi yapıyor. Nakit ödemelerin yanı sıra puan uygulamaları ve özel kredi faizleriyle de emeklilere bazı olanaklar sağlanıyor. Emekli aylıklarında genellikle üç yıl olarak belirlenen promosyon taahhüdü için sözleşmesi biten emekliler, yeni bankalar için araştırma yaparken, promosyon taahhüdü devam eden emekliler de yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak istiyor.
Emekli ne yapacak: Emekli aylığı için banka değiştirmenin herhangi bir yaptırımı yok. Ancak aylık alımı için yaptıkları promosyon sözleşmesinin süresi devam eden emekliler, aylıklarını yeni bir bankaya taşımak istediklerinde, promosyon süresi için peşin aldıkları ödemelerin bir kısmını geri ödemek durumunda kalıyor.