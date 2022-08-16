Dünya krizden çıkış yolu arıyor: Avrupa resesyonda, Çin faiz düşürdü

Avro Bölgesi’nde resesyon beklentileri artıyor. Bölgede resesyon riski Kasım 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin ekonomiyi canlandırmak için Avrupa ülkelerinin tersine faizleri düşürüyor.

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Rusya’dan doğalgaz sevkiyatının kesilmesinin en çok Avro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya’yı etkilemesi ve Almanya ekonomisinde büyümenin bu çeyrekten itibaren duraklaması bekleniyor.

Yaşam maliyetlerindeki artış, bölge şirketlerini ve hanehalkını olumsuz etkiliyor. Bunların yanı sıra bölgede yaşanan kuraklık sebebiyle enﬂasyonun 2022’de ortalama yüzde 8 olması bekleniyor. Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası’nın eylül ayında da 50 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor.

Diğer yandan IMF Almanya’nın gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 1,9’dan yüzde 0,8’e çekerken bölgede resesyon riski de Kasım 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler gelecek iki çeyreklik dönemde daralma beklentisini yüzde 60’a yükseltti. Önceki dönemde bu oran yüzde 45’di.

Faiz politikaları ile ekonomiyi dengelemeye çalışan Avrupa’nın aksine Çin ise ekonomiyi canlandırmak için faizleri ikinci defa indirdi. Çin Merkez Bankası, bir yıl vadeli Orta Vadeli Kredi Kolaylığı faiz oranını 10 baz puan düşürdü. Bu kararda Çin’in büyüme hızının düşmesi etkili oldu.