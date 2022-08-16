Motorine zam geliyor! Bugünkü zam iptal edilmişti 17 Ağustos'ta 79 kuruş zamlanacak

Araç sahiplerinin nevri döndü. Akaryakıt ürünlerine üst üste gelen zamların ardından bugün yapılacağı açıklanan 1 lira 12 kuruşluk zam akşam saatlerinde iptal edilmişti. Ancak araç sahiplerinin sevinci uzun sürmedi. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 79 kuruş zam geliyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Zamlar ve indirimler araç sahiplerinin artık takip edemeyeceği kadar sıklaştı.

Zam dün iptal edilmişti

Motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle dün akşam iptal edilmişti. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, yapılan yeni açıklamaya göre motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

LPG fiyatları: İstanbul'da Otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

Benzin fiyatı: İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL, Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL, İzmir'de benzinin litresi 21,27 TL

Motorin fiyatı: İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira,

Ankara'da motorinin fiyatı 23,27 lira, İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL.

Bugün petrol fiyatları ne kadar oldu?

Dün 98,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 azalarak 93,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 94,36 ile 94,48 dolar aralığının direnç, 93,24 ile 93,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu. Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. Yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmeleri takip ediyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceğini öngörüyor.