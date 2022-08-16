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MİT PKK'nın sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi

MİT PKK'nın sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbaratı Teşkilatı sınır ötesi başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya 1990'da katılmıştı
Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.

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