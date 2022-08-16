ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş yeni satın aldığı aracı gösterdi umarım fazla linç yemem

Green Card çekilişini kazandıktan sonra geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınanın oyuncu Erdem Baş, sosyal medyadan satın aldığı cipi tanıttığı ve fiyatını açıkladığı videoyla dikkat çekti. Baş, "Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem." dedi.

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Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz aylarda ABD'ye taşınmıştı.

Green Card çekilişini kazanan ve New Jersey’de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Türklere yönelik tiyatro gösterileri yaparak hayatını sürdürüyor. Erdem Baş bir yandan da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Amerika'da yaşamı hakkında takipçilerine bilgi veriyor.

ikinci el fiyatları biraz artmış

Eşi ve çocuğunu da yanına alan Erdem Baş ülkedeki yeni hayatına alışmaya çalışıyor. YouTube kanalında son paylaştığı videoyla satın aldığı aracı anlatan 44 yaşındaki oyuncu, "Burada araba temel bir ihtiyaç, koca bir kıta ve otobüsle bir yere gitmek çok zor. Dolayısıyla burada ilk önce çözülecek ihtiyaçlardan biri araba. 2. el fiyatları eskiye göre burada da biraz artmış" dedi.

"Türkiye'deki otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım"

Lüks bir Alman markasına ait, 2009 model bir cip satın aldığını söyleyen Baş yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"ABD'ye taşınmadan önce, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye'de kullandığım yerli marka otomobilimi 146 bin TL'ye satmıştım, bir kaç ay sonra aracın fiyatının 2 katına çıktığını öğrendim. Burada satın aldığım araç ise 10 bin dolar civarındaydı fiyatları internette. Ben biraz daha uyguna buldum. Burada Alman arabaları yedek parçası pahalı olduğu çok tercih edilmiyor ama ben keseme uygun olsun diye 2. ele araba aldım. Benim için beni bir yerden bir yere götürmesi önemli olan bana fazla bile ayağımızı yerden kesiyor. Bunları söylemeye utanıyordum ama sonunda paylaştım. Bundan dolayı umarım fazla linç yemem.

"Vergisiyle birlikte 7500 dolara aldım"

"105 bin milde aldım yani 170 bin kilometrede aldım aracı ve fiyatı vergisiyle birlikte toplam 7500 dolar. 2009 model, 13 yaşında full bir Porsche araç ama çok iyi bakmışlar. Ben Türkiye'de sattığım otomobilin fiyatına burada bu aracı aldım. Türkiye'de lüks arabalara binemedim, hiç böyle lüks bir jipe binmek gibi bir şansım olmamıştı. Burada bunu kolay bir şekilde alabildik"