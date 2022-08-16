Arda Güler şov yaptı maç bitti Jorge Jesus hemen yanına gitti böyle konuştu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maça Arda Güler'in performansı damga vurdu. Son 20 dakika oynayan Güler 2 gol atarak taraftarı sevince boğdu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jorge Jesus ve Arda Güler arasında yaşananlar dikkat çekti.

Abone ol

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti.

69. dakikada oyuna girdikten sonra topla olan ilişkisiyle de dikkatleri çeken Arda Güler, Fenerbahçeli taraftarları adeta mest etti.

Genç futbolcu, 86 ve 90+2'de attığı gollerle farkın iyice açılmasını sağladı ve futbolseverlerden alkış topladı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 69. dakikada maça dahil oldu ve son 20 dakikaya damgasını vurdu.

Arda Güler, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün).

Maçın bitiminin ardından ise dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, maçın bitiminin ardından Arda Güler'in yanına gitti.

Jesus, tercüman aracılığıyla Arda Güler ile bir konuşma gerçekleştirdi. İkili arasındaki bu görüntü, sosyal medyada çok konuşuldu.

"Ona 'kendi futbolunu oyna' dedim"

Jorge Jesus, maçın bitiminin ardından Arda Güler ile gerçekleştirdiği konuşmayı şöyle anlattı:

"Arda genç bir oyuncu. Daha öğreneceği çok fazla şey var, çok gelişecek. Kendini gösterme baskısı altında bazen daha fazla top kullanabiliyor. Ben de ona kendi futbolunu oyna dedim. Arda'nın geleceği çok parlak, sadece Fenerbahçe'de değil, Türk Milli Takımı'nda da."