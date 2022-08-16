'Bayrakları bayrak yapan velev ki ib*elerdir' paylaşımı yapan yazı işleri müdürüne mahkemeden ders niteliğinde karar

Kadıköy Belediyesi'ne ait Kadıköy Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi'nin sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Şüpheli gazetecinin "Bayrakları bayrak yapan velev ki ib*elerdir" paylaşımı sonrası hakkında açılan soruşturma takipsizlik kararı aldı. Hakimlik ise Türk bayrağı ve şehitler için yazılan şiirin Bayrak Kanununa göre argo içeren sözlerle bağdaştırılamayacağını vurgulayarak şüpheli hakkında dava açılmasına karar verdi.

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Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Kadıköy Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Semra Çelebi yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya hesabından bir tweet paylaştı. Semra Çelebi'nin paylaşımında Türk bayrağına hakaret ettiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcı ise gazeteciye büyük tepki gösterdi.

Avukattan suç duyurusu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayrakları bayrak yapan velev ki ib*elerdir" ifadesini kullanan gazeteciye tepki gösteren kullanıcılar arasında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda avukat Aydoğan Ahıakın da vardı. Avukat Ahıakın'ın savcılığa Çelebi hakkında Türk Bayrağına hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"Amacım LGBT destek vermekti"

Soruşturma kapsamında şüpheli gazeteci Semra Çelebi ifade verdi. Savunmasında Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen onu yürüyüşüne katıldığını söyleyen şüpheli gazeteci, "Yürüyüşte çektiğim LGBT simgesi olan gökkuşağı bayrağı fotoğrafını paylaşıp aşağılanan kesime destek vermek istedim. Paylaşımında Türk bayrağı değil, gökkuşağı bayrağı vardı" ifadelerini kullandı.

Hakimlik kuvvetli şüphe gördü

Savcılık, suça konu yazıyla paylaşılan görsel ve şüpheli ifadesi değerlendirildiğinde Türk bayrağına ilişkin kasti hakaret edildiğine ilişkin yeteri şüphe bulunmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi. Ardından dosyayı değerlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olduğunu belirterek savcılığın takipsizlik kararını kaldırıp dava açılmasına yönelik karar verdi.

Türk milletinin bayrak sevgisine tahrik ihtimali

Hakimlik kararında, şüphelinin LGBT'ye destek vermek istiyorsa Türk bayrağı için yazıldığı herkesçe bilinen ve dağda, taşta, şehitliklerde ve birçok yerde yazılı şiirdeki mısralar üzerinden değil savunduğu görüşün sözleri ve argümanları üzerinden paylaşım yapması gerektiğini vurguladı. Şüphelinin kendi görüşünü desteklediği görüntünün altında Türk bayrağını ve Türk bayrağını kutsal bilen Türk milletinin bayrak sevgisini tahrik ederek hakaret etmiş olabilme ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İroniyle karışık hakaret şüphesi

Şüphelinin, kendince benzetme yaptığı şiirde esasında Türk bayrağının ve şehitlerin yüceltildiğini belirten Hakimlik, şüphelinin paylaşımında ise 'şehit' kelimesi yerine 'ib*e' kelimesini kullanmasının ve vatan, bayrak sevgisi olan insanların değer yargıları ve Türk bayrağıyla alay ederek hakaretini ironi şeklinde yapmaya çalışmasının kuvvetli şüphe barındırdığı açıkladı. Şüphelinin suça konu paylaşımında aynı zamanda şaire ve şairin eserine de hakaret ettiğini kaydetti.

Türk bayrağı kanununa vurgu

2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunun 7. Maddesine de değinen Hakimlik, "Türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz" ifadesini vurgulayarak yönetmelikte Türk bayrağına doğrudan veya dolaylı yapılan saygısızlıkların önlemek amaçlı olduğunu kaydetti. 'İb*e' kelimesinin Türk Dil Kurumu'nca da hakaret içerikli bir kelime olduğu bildiren Hakimlik, Türk bayrağı ve şehitlere yazılmış mısralara benzetme yapılmasının ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Şüphelinin Türk milletinin bayrağına, değerlerine ve egemenlik alametlerine hakaret ettiği iddiasıyla 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçunun oluşup oluşmadığını mahkemenin değerlendirmesine hükmetti.

Kaynak: Sabah