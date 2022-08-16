Martta boşanmıştı! Petek Dinçöz yeni evliliğinin kına gecesinde kurtlarını döktü
Şarkıcı Petek Dinçöz, bir çocuğu olan evliliğinden tek celsede boşanmıştı. Ayrılığının çok geçmeden çocukluk aşkıyla evlenme kararı alan Dinçöz, kına gecesi yaptı. Dün gece yapılan kına gecesinde kurtlarını döktü, sosyal medyada paylaştı. İşte o geceden görüntüler...
Mart ayında boşanan Petek Dinçöz, yeniden bir evliliğin peşine düştü. Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyuran ünlü şarkıcı, dün gece kına eğlencesi yaptı. Kınasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı, büyük ilgi gördü. Yakın arkadaşlarını çağırdığı gecede kurtlarını döken Dönçöz, bugün nikah masasına oturacak.
Bende Kaldı, Foolish Casonava, Kısmetsizim, Hasta Ettin gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Petek Dinçöz, mart ayında oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.
Boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile aşk yaşamaya başlayan Dinçöz, evlilik kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşarak nişanlandığını duyuran şarkıcı, bu sefer de kına gecesi yaptı. Dün gece kına gecesi yapan Dinçöz, yakın arkadaşlarıyla göbek atmayı ihmal etmedi.