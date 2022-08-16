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Suriye'de festival keyfi... Humus'tan dikkat çeken görüntüler

Suriye'de festival keyfi... Humus'tan dikkat çeken görüntüler

İç savaş ve çatışmaların uzun yıllardır sürdüğü Suriye bu kez farklı bir şekilde anıldı. Humus'ta düzenlenen bir festivalden kameralara yansıyan görüntüler dikkat çekti.

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Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte iç savaş çıkan Suriye'de, hayat normale dönmeye başladı. Özellikle Esad'ın kontrolü altındaki Şam ve Lazkiye şehirlerinde ise savaştan eser kalmadı.

Suriye'den son olarak karnaval görüntüleri geldi. Suriye'nin Humus kentinde geleneksel Marmarita festivali düzenlendi. İç savaşın izlerinin kalmadığı kentte dikkat çeken görüntüler kayda geçti.

Makyözler, terziler ve dükkan sahiplerinin günler öncesinden hazırlıklara başladığı kentte geçit töreni ve konserler yapıldı.

Festivale katılan Suriyelilerin gönüllerince eğlendiği anlar objektiflere yansıdı.

Festivalden yansıyan bazı görüntüler...

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