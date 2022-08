Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Twitter'dan paylaştı! Bomba 'metaverse' hamlesi!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yerli ve milli metaverse şirketi olan Metavision ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Son dönemlerin popüler konularından birisi olan metaverse ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yerli ve milli metaverse şirketi olan Metavision ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yerli Milli Metaverse platformu @wearemetavision’dayız. #Birlikteİleriye" ifadelerine yer verildi.

MetaVision tarafından İngilizce yapılan açıklamada ise "Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortaklığımızın detayları çok yakında açıklanacak" denildi.

MetaVision, insanlara en iyi sanal deneyimi yaşatacak bir metaverse projesi oluşturmak hedefliye Mart 2021'de kuruldu. Yaklaşık 10 çalışanı bulunan MetaVision’un merkezi ise İstanbul, Kadıköy'de bulunuyor.

Metaverse nedir?

Sanal gerçeklik teknolojisinin geliştirilmiş hali olarak görülen metaverse, kurgusal evren olarak da tarif ediliyor.

Metaverse'te insanların alışveriş yapabileceği, hizmetlere abone olabileceği, iş arkadaşlarıyla birlikte çalışabileceği, oyun oynayabileceği ve hatta çevresindeki görüntüyü kişisel zevklerine ve gereksinimlerine göre özelleştirebileceği paylaşılan 3D sanal bir ortam sunuluyor. Metaverse, insanın dijital alandan ziyade dijital dünyanın içine girmesine izin veriyor.

Örneğin, kullanıcılar kendilerini bir hologram şeklinde başka yerlere yansıtabiliyor. Metaverse, kişinin sadece bakmak yerine içine girebildiği somutlaştırılmış bir internet gibi hayal edilebileceği belirtiliyor.

Gerçeğe dayalı olacak metaverse'in, önceden oluşturulmuş sanal dünyalardaki karikatürize avatarların aksine kullanıcıların gerçek fiziksel çevrelerini dijitalleştirerek, birbirleriyle gerçek insan görüntüleriyle etkileşime girebilmelerine imkan sağlayacağı kaydediliyor.

Metaverse kavramının The Matrix, Pokemon Go, Minority Report, Ralph Breaks The Internet, Black Mirror gibi sayısız film ile video oyununda tasvir edildiği biliniyor.

Facebook yöneticileri, metaverse'i insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri bir ortam olarak tanımlıyor.