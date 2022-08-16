Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'iydi! Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali şaşkına çevirdi
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özcan Varaylı son haliyle "Yaşlanmışsın Cerrahpaşalı" dedirtti.
2003 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Türkiye'nin dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hala gündemlerden düşmüyor. Dizide Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızlara kazınan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özcan Varaylı son haliyle hayrete düşürdü.
Türk dizi tarihine damda vurmuş ve uzun yıllar ekranlarda yer almış olan Kurtlar Vadisi dizisi başarılı oyuncularının son hali gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Elif Eylül karakterine hayat veren Özgü Namal'ın ortaya çıkmasıyla birçok oyuncunun son hali merak edilmişti.
Şimdi de dizide Süleyman Çakır'ı öldürerek hafızalarda yer edinen Cerrahpaşalı Halit'i canlandıran Mehmet Özcan Varaylı, son hali ile hayranlarının ağzını açık bıraktı.