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A Milli takım yıldızı Mert Müldür'den kötü haber! Sahayı sedye ile terk etti

A Milli takım yıldızı Mert Müldür'den kötü haber! Sahayı sedye ile terk etti

iTALYA Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti. Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür, maçın ilk dakikalarında sakatlanarak sedye ile oyun alanından ayrılmak zorunda kaldı.

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İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus sezona 3 puanla başladı.

Sassuolo forması giyen Milli futbolcu Mert Müldür, maçın henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, oyuna devam etmeye çalışan Milli futbolcu bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu.

İlk müdahalenin ardından Mert Müldür sahaya geri döndü ancak oyuna devam edemedi. Genç futbolcu sedye yardımı ile saha kenarına alındı.

Öte yandan Sassuolo'da oynayan bir diğer Milli futbolcu Kaan Ayhan ise maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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