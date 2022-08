İslam Memiş'ten bomba Kabine değişikliği iddiası! Eylül ayında büyük değişim var

Altın ve doların çökeceğini saatler önce bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bir kez daha Kabine değişikliği iddiası geldi. İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yakın kadrosu ve Kabine'de büyük değişikliğe gideceğini iddia etti.

Erken seçim ve kabine değişikliği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelecek sıcak para sonrası Haziren ayında Kabine değişikliği olacağı tahmininde bulunan İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'deki değişikliği Eylül ayına bıraktığını yazdı.

İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadrosundaki büyük değişimi sanırım Eylül’e bıraktı. Bu büyük bir değişim olacak" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş Nisan ayında yaptığı paylaşımlarda da Haziran ayında Kabine'de ve Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde değişikliğe gidileceğini ve Eylül'de erken seçim olacağını yazmıştı. İşte İslam Memiş'in o paylaşımları...

Canlı ve sıcacık nakit para!.. Geçici de olsa olumlu olacak

Rus iş adamlarının şu an Türkiye’de kaldığını, nakit ile beraber Türkiye’de beklemeyi tercih ettiklerini sanırım unutmasınız. Canlı ve sıcacık nakit paralar. Suudi Arabistan’dan gelecek nakitleri daha hesaba katmıyorum bile. Cemal Kaşıkcı dosyayı Suudi Arabistan’a devredildi. Bu hamlelerin geri dönüşü geçici de olsa olumlu olacağını söyleyebilirim.

Erdoğan A'dan Z'ye tüm ekibi değiştirecek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kabine değişikliği yapacak” düşüncemi 2021 Aralık ayında sizler ile paylaştığımı, 4 aylık süreçte bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda ciddi değişim süreci olduğunu gördük. (Devamı gelecek)

- Ama asıl bomba şu “Ekibinde büyük bir değişime gideceğini tahmin ediyorum.” A’dan Z’ye tüm ekibini değiştirecek, eski başarılı ekibini tekrar toparlayacak.

- Sizinle bir bomba düşünce mi daha yazayım. Siyasi hamle nedeniyle ekip değişiyor, sıcak para akışı nedeniyle döviz kuru geriliyor, mevsimsel etki nedeniyle enflasyon duruyor… Sonra da ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA ERDOĞAN HODRİ MEYDAN BUYRUN diyor ve ERKEN SEÇİM KARARI ALINIYOR.

SONUÇ:

- Önce fiyatları yukarı, herkes hep bir ağızdan “Ne oldu, fren patladı, geçmiş olsun, yandık” vs derken bombalar ard arda patlayacak ve çöküş olacak. Bu tarihi not alın ki, Haziran’da ters köşe olanlara tekrar hatırlatalım. Kuralları her zaman oynatan koyar. Bunu unutmamanız ve gümleyenlerden olmamanız dileğiyle.