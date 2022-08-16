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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol ediliyor.

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Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. 

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayın

Sonuçlar daha önce sızmıştı
Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar  e-Devlet Kapısı’ndan sürpriz bir şekilde açıklanmıştı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlenmiş ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa olmuştu.

Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenilmişti.

Tercih başvurusu hakkında önemli bilgiler

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

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