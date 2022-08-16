Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol ediliyor.

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Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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Sonuçlar daha önce sızmıştı

Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar e-Devlet Kapısı’ndan sürpriz bir şekilde açıklanmıştı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmî site kilitlenmiş ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa olmuştu.

Sözlü sınav sonuçları sisteme girildiği esnada puanların e-Devlet üzerinden göründüğü bir alanın olduğu ve başvurular kısmında bulunan bu noktanın açık bırakıldığı öğrenilmişti.