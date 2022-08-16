İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve seçim planı! Kimler kabineye girecek Meral Akşener ne yapacak?

Fatih Altaylı muhalefetin seçim planını yazdı. Cumhur İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak girme arzusunda olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun da bu arzuya karşılık vereceğini yazan Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun seçmenin karşısına cumhurbaşkanı yardımcıları ve Kabine üyeleriyle çıkacağını iddia etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı için ilk isim Temel Karamollaoğlu. Meral Akşener ise kadroda yer almayacak....

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Muhalefetin seçim planı"nı yazdı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ancak Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarken, cumhurbaşkanı yardımcılarını da açıklayacak ve sahneye onlarla birlikte çıkacak. Kabine'de yer alacak isimler de cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak. Bu kadronun içinde Millet İttifakı'nın güçlü ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener yer almayacak. İşte Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü...

Muhalefet iktidarın arzusunu yerine getirecek!

Türkiye uzun zamandan beri muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor. En çok merak ise hiç kuşkusuz iktidar partisi ve bu partinin yönetim kadroları.

İktidarın, erken veya zamanında ya da geç bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediği bilinen bir sır.

Peki muhalefet daha doğrusu ana muhalefet, iktidarın bu arzusunu yerine getirecek mi! Baştan söyleyelim, “Evet” niyet bu.

İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyeceği kesin gibi...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık netleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak masasına partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak götüreceği isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

Masa bu ismi kabul eder mi etmez mi açıkçası bilmiyorum.

Ancak gelen bilgilere göre İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden taraf olmayacağı ve Kemal Bey’e destek vereceği neredeyse kesin gibi.

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

Ancak CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermekten ibaret değil. Daha kapsamlı bir seçim stratejisi kurguluyorlar.

Bunun için de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye en uzak isimlerle, MHP’den kopmuş ülkücülerle, AK Parti’ye artık yüz vermeyen milli görüşçülerle, AK Parti’yle yollarını ayırmış AK Partili önemli isimlerle görüşüyor.

Kılıçdaroğlu'na 'Alevi kimliğini saklama' deniliyor

Bu görüşmelerde muhataplarından olabildiğince açık sözlü ve açık yürekli olmalarını istiyor.

Önerilerini dinliyor, fikirlerini alıyor, kendini anlatmaktan çok onların ve temsil ettikleri kitlenin kendisi hakkındaki fikirlerini öğreniyor.

Bu görüşmelerde kendisine en fazla “Alevi kimliğini saklamaması” öneriliyor.

Bu durumun Alevilerde küskünlük, Sünnilerde ise sahtecilik izlenimi uyandırabileceği hatırlatılıp bu konuda çok açık olması tavsiye ediliyor.

Kılıçdaroğlu halkın karşısına tek kişi olarak çıkmayacak

Bir diğer tavsiye ise cesur olması.

Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusundaki fikrinin netleşmesini ve cesaretinin artmasını sağlamış.

Ancak dediğim gibi kapsamlı bir siyaset ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı planlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, tek kişi olarak halkın önüne çıkmayacak.

Kemal Bey ile cumhurbaşkanı yardımcıları da sahnede olacak

Kemal Bey ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da sahneye çıkacaklar.

Cumhurbaşkanı yardımcılarından 1 numaralı olan mutlaka Sünni bir isim olacak. Mesela Temel Karamollaoğlu gibi bir isim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın.

Ve Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları ve kabinesinin ana hatları da büyük ölçüde vitrine çıkacak. Altılı masanın katkısı en çok burada görülecek.

Meral Akşener kadroda yok çünkü...

Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak.

Akşener, 3 yıl içinde geçilmesi planlanan parlamenter rejim için hazırlanacak ve siyaseten çok aktif olacak. Ancak Kılıçdaroğlu kabinesinde İyi Parti’nin ciddi bir ağırlığı olması planlanıyor.

Bu çalışmalar çok ciddi biçimde izleniyor, kayda alınıyor

Bu arada şunu da söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tüm bu çalışmaları çok ciddi biçimde izleniyor, kayda alınıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bundan bir rahatsızlığı yok. Tabii yine de altılı masanın tavrı önemli. Kılıçdaroğlu masadaki herkesi dinlemeden karar vermeyecek.