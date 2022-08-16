Bakan Süleyman Soylu 'milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek bölgesinin tamamen temizlendiğini son iki teröristin Eren Abluka-32 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tendürek tertemiz. Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi." dedi.
Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.