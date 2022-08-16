BIST 2.880
DOLAR 17,96
EURO 18,22
ALTIN 1.025,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakan Süleyman Soylu 'milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu

Bakan Süleyman Soylu 'milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek bölgesinin tamamen temizlendiğini son iki teröristin Eren Abluka-32 Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tendürek tertemiz. Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi." dedi.

Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Muhammed taburcu oldu! Sağlığı iyi oraya götürüldü
Cem Muhammed taburcu oldu! Sağlığı iyi oraya götürüldü
Wesley Sneijder: Galatasaray'a dönmek istiyorum
Wesley Sneijder: Galatasaray'a dönmek istiyorum
15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat, şimdi de Üstün Dökmen'e destek verdi
15 Temmuz gecesinde 'Sokakta işimiz yok' diyen avukat, şimdi de Üstün Dökmen'e destek verdi
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi
Casuslukla suçlanan olay gemi limana yanaştı! Türünün en yenisi
Otomobil piyasasını yükseltenler tespit edildi işlem başlatıldı 100 bin mükellef radara takıldı
Otomobil piyasasını yükseltenler tespit edildi işlem başlatıldı 100 bin mükellef radara takıldı
İslam Memiş'ten bomba Kabine değişikliği iddiası! Eylül ayında büyük değişim var
İslam Memiş'ten bomba Kabine değişikliği iddiası! Eylül ayında büyük değişim var
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı
Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı