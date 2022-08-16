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İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti

İngiliz basını yazdı! Beşiktaş, Diallo ve Bailly için harekete geçti

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Manchester United'ın yollarını ayırmayı planladığı Amad Diallo ve Eric Bailly için harekete geçtiğini duyurdu.

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Yönetim, Süper Lig'de oynanan 2 maçı baz alarak takıma acil takviye yapma kararı alan Beşiktaş, İngiltere'den flaş 2 oyuncu için girişimlere başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah beyazlılar Manchester United'da forma giyen Amad Diallo ve Eric Bailly'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Amad Diallo'yu kiralamak istediği belirtildi. Manchester United'ın, 28 yaşındaki stoper Eric Bailly'yi ise satmayı düşündüğü haberde yer aldı.

Beşiktaş'ın, iki yıldızın da menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Kartal'ın, bu transferdeki hedefinin ise 2 oyuncuyu da kiralık olarak transfer etmek olduğu vurgulandı.

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