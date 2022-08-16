Muharrem İnce'den Merdan Yanardağ'a hodri meydan: Adam olun, iftira atmayın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Gel seçim gecesini konuşalım" çağrısına yanıt verdi. İnce, "Seçim gecesini konuşmaya hazırım" diye seslendi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinden sözleşme karşılığı para aldığını kabul eden Tele 1'in sahibi gazeteci Merdan Yanardağ arasındaki tartışma sürüyor.

İnce'nin muhalafetin maaşlı elemanı olmakla suçlamasına Yanardağ da İnce'yi seçim gecesi kaçmakla seçmenlerini terketmekle suçlamıştı.

Basın toplantısında konuşan İnce, Yanardağ'a "Ben sana tweet attım 'gelmeye hazırım' diye henüz senden bir cevap gelmedi" diyerek programa seçim gecesi yanında olan CHP'li isimlerin de katılabileceğini ifade eden İnce, "Onları da davet et. Ben de geleyim. Seçim gecesini konuşalım. İftiraları bırakın. Adam olun" diye konuştu.

İnce, "Sadece seçim gecesini konuşacağız söz veriyorum" diye seslendi.