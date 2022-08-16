Selçuk Geçer tarih verdi: Dolar 21 TL olacak! İşte o tarih

Yabancı sermaye Türkiye'den çıkıyor diyen Ekonomist Selçuk Geçer, dolar için tarih verdi. Selçuk Geçer'e göre Eylül ayının sonunda dolar 21 lirayı bulacak. Geçer, "Eylül sonunda bir bakacağız ki dolar 21 seviyelerinde" diyerek dolar borcu olanları endişelendirdi.

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FED kararını bekleyen dolar kuru bu hafta da 18 liranın eşiğinde gezinmeye devam ediyor. Euro, sterlin ve altın fiyatları düşerken dolar kurunun yukarı yönlü hareketi durulmuş değil. Merkez Bankası geçtiğimiz ay dolar ile ilgili yıl sonu beklentisini revize etmiş ve kurun 21 liraya çıkacağını söylemişti. Ekonomist Selçuk Geçer'e göre 21 lira eşiğine Aralık ayına gelmeden ulaşılacak. "Bir bakacağız ki dolar 21 seviyelerinde" diyen Selçuk Geçer, vatandaşın dolar ve dövize eğiliminin daha da arttığına dikkat çekti.

Dolar 60 lira bile olabilir

Yıl sonunda Türkiye'nin carı açığının daha da artacağına dikkat çeken Selçuk Geçer, '70 milyar doların üzerinde bir açıkla karşılacağız' dedi. Selçuk Geçer'in iddiasına göre 1994 yılındaki gibi bir kırılma olduğu taktirde dolar kuru 5 katına kadar bile çıkabilir. Selçuk Geçer, "Bu kafa devam ederse bedeli ağır olur. Bu da doları 60-70 seviyelerine çıkartır. Ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeleri gerek" dedi.

Sırat köprüsünden geçiyoruz



"5 Nisan 1994 yılındaki hatalı politikaları daha hatalı yapıyoruz.' diyen ekonomist Selçuk Geçer herkesin euro, sterlin ve dolar eğiliminin arttığına da dikkat çekti. Yabancı sermayenin Türkiye'den kaçmaya devam ettiğini belirten Selçuk Geçer para çıkışının hızlanacağını öne sürdü. Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk Geçer, şu an da dış ticaret açığını kapatan şeyin turizm olduğunu vurguladı.

Dolar patlayacak Eylül'de 21 lira olacak

Merkez Bankası yıl sonunda dolar kurunun 21 lira eşiğine geleceğini öngörmüştü. Ekonomist Selçuk Geçer'e göre ise bu rakama çok daha erken ulaşılacak. Selçuk Geçer, Eylül ayı sonunda dolar kuru 21 lirayı görecek iddiasında. Dolar kurunun şu anda dar bantta hareket ettiğini ve bir süre daha böyle devam edeceğini belirten Selçuk Geçer, "Bu baskılanan kurda patlama olacak aşağı yönde bir sarkma olur mu? Olmaz" iddiasında.

Dolar 2 haftaya 18 lirayı aşıp 19 liraya dayanacak



Selçuk Geçer'in iddiasına göre baskılanan dolar 2 hafta içinde atağa geçip 18 liranın üstüne çıkacak. Bu süreçte Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı ile enflasyon verisinin çok önemli olduğunu belirten Selçuk Geçer, 'Parite etkisi olmazsa Türkiye'nin koşulları gereği oluşacak bir yara var. Bir iki hafta içinde 18 liranın üzerine giden sonra hızlı bir şekilde 18,80 giden dolar olacak. Yani 12 liraya düşmez. Eylül sonunda bir bakacağız ki dolar 21 seviyelerinde."

Selçuk Geçer yaşanan süreçte kısa vadeli borçların yarattığı sıkıntılara da dikkat çekti. 'Kısa vadeli borç 182 milyar doların üzerinde' bilgisini veren Selçuk Geçer, "Yarısı bankalara ait. Dolayısıyla bu parayı kısa vadede bulacakları mı?' diye sordu.